شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي في مدارس الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في جميع مدارس المنطقة.

وأوضحت أنه سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب عند الساعة الـ 7:15 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا.

فيما ستبدأ اختبارات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الحالي في تمام الساعة 7:30 صباحًا.