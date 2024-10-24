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الأحد المقبل.. بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي في مدارس الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في جميع مدارس المنطقة.
وأوضحت أنه سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب عند الساعة الـ 7:15 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا.
فيما ستبدأ اختبارات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الحالي في تمام الساعة 7:30 صباحًا.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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