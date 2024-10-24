شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب خفيف إلى كثيف على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا على بعض المناطق، و8 صباحًا على أماكن أخرى .

وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف . أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وسلوى.

مكة المكرمة: القنفذة والشفا وميسان.

عسير: البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

جازان: الحرب والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.