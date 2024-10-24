شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب خفيف إلى كثيف على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا على بعض المناطق، و8 صباحًا على أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف.
مكة المكرمة: القنفذة والشفا وميسان.
عسير: البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الحرب والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على مناطق الضباب الكثيف، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وسلوى.
مكة المكرمة: القنفذة والشفا وميسان.
عسير: البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الحرب والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.