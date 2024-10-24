شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات في غزة مع عباس وغوتيريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة قازان الروسية، اليوم، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة المملكة في قمة بريكس بلس 2024 كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.

