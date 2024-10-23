السعودية | الهيئة السعودية للمعارض والمؤتمرات تشارك في المؤتمر الدولي للاجتماعات والمؤتمرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شاركت الهيئة السعودية للمعارض والمؤتمرات، في أعمال القمة العالمية الـ 63 لـ “الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات”، التي أقيمت في أبوظبي من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بحضور قادة الصناعة والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في قطاع المعارض والمؤتمرات.

وبيّن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمعارض والمؤتمرات الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد في جلسة وزارية بعنوان “تشكيل آفاق المستقبل”، أن المملكة هي أسرع الدول نموًا في قطاع المعارض والمؤتمرات بين دول مجموعة العشرين، وذلك نتيجة للتحول الذي تشهده المملكة في بيئة الأعمال تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وأبرز الرشيد، المملكة كوجهة عالمية جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى النمو في عدد رخص المعارض والمؤتمرات في المملكة، حيث تجاوزت نسبته 44% من عام 2019 إلى عام 2023.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمعارض والمؤتمرات، أن المملكة ستستضيف قمة دولية لقطاع المعارض والمؤتمرات في ديسمبر 2024.

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