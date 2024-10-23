شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج "صحتنا في بيئتنا الخضراء" في تعليم الليث والان نبدء بالتفاصيل



وجاء التدشين ضمن الجهود المتواكبة مع مبادرة

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المساحات الخضراء وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المساحات الخضراء في المباني التعليمية والإدارية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع التعليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث، الدكتور محمد بن أحمد العاقل، أن برنامج "صحتنا في بيئتنا الخضراء" يسعى لتحسين الصحة البيئية من خلال زيادة المساحات الخضراء، وتعزيز الوعي بأهمية البيئة الصحية كجزء أساسي من تحسين جودة الحياة في المجتمع التعليمي. الدمام - شريف احمد - دشّن مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم برنامج "صحتنا في بيئتنا الخضراء"، الذي تنظمه إدارة التعليم بالشراكة مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بالليث.وجاء التدشين ضمن الجهود المتواكبة مع مبادرة السعودية الخضراء، إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030.وشارك الدكتور الحازمي في غرس عدد من الشتلات، بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالليث المهندس يحيى بن عبد الرحمن المهابي، وعدد من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم.وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المساحات الخضراء في المباني التعليمية والإدارية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع التعليمي.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث، الدكتور محمد بن أحمد العاقل، أن برنامج "صحتنا في بيئتنا الخضراء" يسعى لتحسين الصحة البيئية من خلال زيادة المساحات الخضراء، وتعزيز الوعي بأهمية البيئة الصحية كجزء أساسي من تحسين جودة الحياة في المجتمع التعليمي.