شكرا لقرائتكم خبر عن 14 منها بالشرقية.. 96 موقعًا للتخييم والكرفانات بالمملكة بمدة لا تتجاوز 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

حظر تأجير المخيم

8 مواقع بالشرقية

متنزه الخفجي الوطني

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، دليل التخييم والكرفانات 2024-2025، حيث حدد 58 موقعًا للتخييم و38 موقعا للكرفانات، في 9 مناطق بالمملكة.واشترط المركز على مقدم طلب الترخيص أن يتعهد بأن لا يمكن الحجز لأكثر من مخيم، فيما تحظر ممارسة النشاط على المستفيد إلا بعد الحصول على الترخيص.ويحدد المركز مواقع التخييم وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة، ملزمًا المرخص له بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له، كما لا تتجاوز مدة التخييم 3 أشهر.وحظر الدليل على صاحب الترخيص تأجير المخيم، فيما يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة، كما يحق للمركز إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام نظام البيئية أو اللائحة التنفيذية.وأكد الدليل على أنه لا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كل المواقع المخصصة للتخييم، مشيرًا إلى أن أن الحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد 2000 متر مربع.ومنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك، والابتعاد كذلك عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن 100 متر.حظيت الرياض والقصيم بـ12 موقعًا للتخييم، يليهما حائل بـ9 مواقع، والشرقية بـ8 مواقع، والباحة 6 مواقع، ومكة 5 مواقع، والمدينة 3 مواقع، وعسير موقعين، فيما يوجد موقع واحد فقط في الجوف.أما الكرافانات فقد تم تحديد 9 مواقع للكرفانات في القصيم و7 مواقع بالرياض، فيما المنطقة الشرقية حددت 6 مواقع، والباحة 5 مواقع، فيما مكة حددت 4 مواقع، ومن ثم عسير 3 مواقع، والمدينة المنورة موقعين، فيما حائل والجوف موقع واحد.وتشمل مواقع التخييم والكرافانات في المنطقة الشرقية متنزه بحيرة العيون بطاقة استيعابية للتخييم 342 و15 كرفانًا، ومتنزه بحيرة الأصفر بطاقة استعابية للتخييم 279 و15 كرفانا وذلك في الأحساء.أما الخفجي فيقع فيها متنزه الخفجي الوطني، بطاقة استعابية للتخييم 767، و20 كرفانا، وفي النعيرية ”متنزه النعيرية الوطني“ بسعة 22 للتخييم و20 كرفانا، أما الجبيل فتكون في مخيمات الفاضلي بسعة 798 مخيمًا.ويقع في حفر الباطن 3 مخيمات هم متنزه حفر الباطن بطاقة استيعابية 20 للتخييم و15 كرفانا، ومتنزه نقرة الصيد بطاقة استعابية 24 للتخييم و10 كرفانات، ومتنزة السعيرة الوطني بحفر الباطن ب 1300 للتخييم.