بين 8 و11 مئوية.. انخفاض درجات الحرارة في الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث توقع التقرير تسجيل انخفاض ملموس في درجات الحرارة على منطقة الحدود الشمالية.

وتوقع التقرير أن تسجل محافظة طريف 8 درجات مئوية كأقل درجة حرارة على مستوى المملكة، بينما متوقع أن تسجل مدينة عرعر 11 درجة مئوية.

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية، في حين توالي درجات الحرارة إنخفاضها على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.