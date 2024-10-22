شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقدر جهود "الداخلية" في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية