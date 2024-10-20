شكرا لقرائتكم خبر عن "رايتك وردية".. طبيب يعبر عن مشاعر المرأة تجاه سرطان الثدي بريشته والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة سرطان الثدي

الدمام - شريف احمد - شارك طبيب الامتياز أحمد الماص بلوحاته الفنية المعبرة في فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي ”رايتك وردية“ لعام 2024، التي نظمها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بالتزامن مع شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.وأوضح الماص لـ ”اليوم“، أن لوحاته تهدف إلى تجسيد مشاعر المرأة تجاه هذا المرض، إذ عبرت اللوحة الأولى عن شعور الرهبة والخوف من سرطان الثدي ومن العمليات الجراحية، مؤكداً أن الجمال الحقيقي ينبع من الروح الداخلية وليس المظهر الخارجي، وهو ما يجب أن تؤمن به المرأة المصابة.أما اللوحة الثانية، فقد جسّدت شخصية كرتونية متوشحة باللون الوردي، رمز مكافحة سرطان الثدي، ترتسم على وجهها ابتسامة عريضة، لتعكس أهمية التفاؤل والإيجابية في مواجهة المرض والتعايش معه، وتجاهل مشاعر الإحباط واليأس.يذكر أن الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي ”رايتك وردية“ انطلقت هذا العام تحت شعار ”أنا قدوة“ بهدف رفع مستوى الوعي بهذا المرض وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه.