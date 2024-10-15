شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري بعد مغادرته القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر مغادرته القاهرة.
فيما يلي نص البرقية: "صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".
وتابعت البرقية: "فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق الرخاء والازدهار. وتقبلوا فخامتكم تحياتي وتقديري".
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فيما يلي نص البرقية: "صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".
وتابعت البرقية: "فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق الرخاء والازدهار. وتقبلوا فخامتكم تحياتي وتقديري".
للمزيد عن زيارة ولي العهد إلى مصر، اضغط هنا.