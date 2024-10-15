شكرا لمتابعة خبر عن ‎الواكد يروي قصة فتاة تعرضت للاحتيال وخسرت كل ما تملكه خلال سعيها للدراسة بالخارج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حكى رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، عن قصة موثرة لفتاة كانت تريد الدراسة بالخارج وتعرضت لعملية احتيال وخسرت كل ما تملكه وأصبحت مديونة.

‎وقال الواكد “: ” أتذكر إحدى الفتيات كانت تتواصل معي بشكل يومي تسأل عن إجراءات قضيتها .الفتاة وقعت ضحية احتيال كانت تريد تدرس الدكتوراه خارج المملكة وتواصلت مع رقم محتال ادعى أنه جهة تعليمية وكانت هي ترغب في هذه الجهة وبدأ يرسل لها بيانات الإجراءات ونماذج القبول ثم بدأ بطلب تحويل الرسوم، وبدأت الفتاة تحول رسوم الدراسة”.

‎وأضاف: ” أذكر أنها كانت تقول أنها باعت سيارة وسكن وأخذت تمويل عالي من البنك على راتبها وحولت كل هذه المبالغ والتي تجاوزت 600 ألف إلى المحتال “، واختتم قائلا: ” تبخر كل شيء”.