شكرا لمتابعة خبر عن قصة مستثمر خسر كل ثروته بعد مكالمة نسائية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى رئيس نيابة الاحتيال المالي، الدكتور نايف الواكد، حكاية المستثمر الذي خسر كل ثروته بعد مكالمة نسائية.

ولفت إلى أن بعض المحتالين يلجأون للمكالمات النسائية للإيقاع بضحاياهم، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين في سوق االأسهم تلقى اتصالا أكدوا له أنهم سيعينون له مديرة للمحفظة.

وأضاف أن المستثمر تحدثت معه سيدة وأدارة بالفعل المحفظة، وأرسلت له تقارير بشأن إدارة المحفظة إلا أن هذه التقارير كانت مجرد خدعة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشار إلى أن السيدة أبلغت المستثمر بأن أرباحه في المحفظة وصلت إلى مليون ريال فطلب منها إرسال أمواله لحسابه البنكي فطلبوا منه إرسال 45 ألف ريال ضريبة وخلافه، ثم طلبوا منه حسابه البنكي والآيبان والبيانات وتمكنوا من سحب جميع أمواله.