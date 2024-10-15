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بناء على توجيه خادم الحرمين .. ولي العهد يغادر إلى جمهورية مصر

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الدمام - شريف احمد - بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متوجهاً - بحفظ الله ورعايته - إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- لجمهورية مصر العربية، امتداداً لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على تطوير العمل العربي المشترك، بما يخدم أهداف المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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