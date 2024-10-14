4 مليارات ريال لمشاريع جديدة بالقصيم

جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروعات الذي نظمته أمانة القصيم بقاعة التأسيس بإمارة المنطقة.
وبين أمير المنطقة عقب تدشين ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع البلدية في المنطقة، أن هذه المشاريع البلدية التي دُشنت اليوم تمثل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات التي تهم المواطن والمقيم على حد سواء.
وتضمنت المشاريع التي جرى تدشينها مشروع الأنسة وجودة الحياة ومشاريع السيول ومشاريع المباني والمرافق ومشاريع الطرق ومشاريع الحدائق ومشاريع الإنارة بقيمة.
ومن جانب آخر جرى وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع وهي مشاريع الأنسة وجودة الحياة ومشاريع الطرق ومشاريع السيول التشوه البصري ومشاريع النظافة والإصحاح البيئي ومشاريع الحدائق ومشاريع المباني والمرافق وكذلك مشاريع الإنارة.
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