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"الحج والعمرة" تدعو لتجنب الافتراش والنوم في الحرمين حفاظًا على سلامة المعتمرين

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

"الحج والعمرة" تدعو لتجنب الافتراش والنوم في الحرمين حفاظًا على سلامة المعتمرين

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الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والمصلين إلى الالتزام بالنظام داخل الحرمين الشريفين، وتجنب الافتراش والنوم في الممرات والساحات، بهدف الحفاظ على سلامة الزوار وانسيابية الحركة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن المحافظة على النظام مسؤولية فردية تقع على عاتق كل زائر للحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن الافتراش في أماكن الطواف والصلاة يعوق حركة الطائفين والمصلين ويتسبب في تكدس الزحام.

وأشارت الوزارة إلى أن النوم والافتراش في الممرات والمناطق المخصصة للطوارئ قد يعرّض الأفراد للأذى، خاصة في مسارات العربات وحالات الطوارئ. وحثت الوزارة جميع المعتمرين والمصلين على التعاون مع الجهات التنظيمية داخل الحرمين، والالتزام بالإرشادات الأمنية للمساهمة في توفير بيئة آمنة وروحانية لجميع الزوار.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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