شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تجتمع مع جمعية المسؤولية الإجتماعية لتفعيل دور الشراكات المجتمعية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة م. هتان بن هاشم حموده جمعية المسؤولية الإجتماعية وذلك في إطار حرص الأمانة على تفعيل شراكاتها مع الجمعيات والجهات الحكومية والخاصة لتفعيل دور الشراكات والمساهمات المجتمعية بهدف الوصول للمستهدفات لأمانة جدة يما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

حيث تم خلال الإجتماع والذي كان بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية الإجتماعية أ. أمل خان و أعضاء المجلس والفريق التنفيذي ‏بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتفعيل دور الأعمال والمساهمات التطوعية، كما تم مناقشة آلية تفعيل شراكة القطاع الثالث مع أمانة جدة للاستفادة من المرافق العامة في تنفيذ المبادرات والشراكات المجتمعية بما ينعكس في تحقيق مستهدفات أمانة جدة ⁧‫للوصول نحو المليون‬⁩ متطوع لتحقيق ⁧‫رؤية المملكة 2030‬⁩

وأضاف المهندس حموده أن ذلك يأتي استمراراً لسلسلة الاجتماعات التي تنفذها الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية لتفعيل دور الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات لمشاركة جميع أفراد المجتمع في الأعمال والفرص التطوعية التي تتيحها الأمانة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.