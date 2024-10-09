شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية إثيوبيا الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس تابي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وقال الملك المفدى:” بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفخامة الرئيس تابي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وقال سموه:” بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي”.