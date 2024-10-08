شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء: نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الإدارية للأفراد إلى الموارد البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.

ووفق قرار مجلس الوزراء، تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة “ستة” أشهر.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها .