شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: تطبيق الاختبارات المركزية خلال العام الحالي رسميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم وزارة التعليم تطبيق الاختبارات المركزية رسميا لبعض صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة خلال العام الحالي، وذلك بعد تطبيقها بشكل تجريبي في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الماضي ١٤٤٥هـ، في عدد من إدارات التعليم.

وأوضحت المصادر، أن إدارات التعليم عممت على جميع مكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة (حكومية، أهلية)، أنه انطلاقاً من أهمية تجويد عمليات التعلم بما يعزز تكامل وحدات المناهج الدراسية من خلال مهام وأدوار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ولكون الاختبارات أحد الأساليب التي تتم الاستفادة منها وتنظيمها، وفق رؤى تطويرية لاستخلاص بيانات ومعلومات دقيقة عن مستوى الطلبة، سيتم هذا العام تطبيق الاختبارات المركزية على المرحلة الابتدائية والمتوسطة للمواد المستهدفة (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية للصفوف الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط)، إلى جانب عدد من المواد الدراسية في مختلف الصفوف.

وبينت، أنه سيتم الإعلان عن ذلك قبيل الاختبار، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٦هـ، من خلال أسئلة تعدها لجان مختصة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأشارت إدارات التعليم، في تعميمها، إلى أهمية الاستعداد الأمثل والتهيئة الجيدة للطلاب والطالبات في المواد الدراسية والصفوف المستهدفة.

يذكر أن الفصل الدراسي الثالث في العام الدراسي الماضي، شهد تطبيق الاختبارات بشكل تجريبي، وقامت كل إدارة تعليمية، تم اختيارها باختيار عدد من المدارس التابعة لها لتطبيق هذه الاختبارات، وتم تطبيق الاختبارات المحكية للصفين الثالث والسادس الابتدائي في مواد (الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، وللصف الثالث المتوسط في مواد الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية)، وتم مراعاة الموازنة بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق طبيعة المواد والخصائص العمرية للطلاب.

وقامت إدارات التعليم، بإعادة تصحيح 5% على الأقل من أوراق إجابات الطلاب، وتم أخذها من المدارس بصورة عشوائية، ومطابقة درجاتها مع ما هو مرصود في نظام «نور».

يذكر أن الاختبارات المركزية، كان معمولاً بها سابقاً على مستوى وزارة التعليم، ولجميع المواد للصف الثالث الثانوي إلى أن تم إلغاؤها ١٤٢٩هـ.