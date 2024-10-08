الامارات | مكتوم بن محمد: نمضي برؤى قيادتنا الرشيدة وعلى نهجهم ووفق سياسات مالية طموحة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظه الله- الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم وهي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، وحاز قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على القدر الأكبر منها بنسبة 39% وبواقع 27.8 مليار درهم. كما تم تخصيص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية وتوزعت بقية الميزانية بين قطاع البنية التحتية والاقتصادية وقطاع الاستثمارات المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.

وأضاف سموه قائلاً "استعرضنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية المعتمدة من مجلس الوزراء للعام القادم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وتقديرات الإيرادات للسنة المالية القادمة، وناقشنا طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية ووجهنا بما يلزم حولها، واطلعنا على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية المعتمدة".

وتابع سموه قائلاً "الإنسان هو محور عملنا وميزانية الاتحاد ستموّل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تصب في تحقيق رخاء وسعادة شعب الاتحاد ورفعة الوطن".

واختتم سموه قائلاً "نمضي برؤى قيادتنا الرشيدة وعلى نهجهم، ووفق سياسات مالية طموحة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة موارد الوطن وترسيخ صدارة الإمارات بين الأمم".