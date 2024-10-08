شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة نجران" تُنفذ 573 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، خلال شهر سبتمبر الماضي، 573 جولة رقابية، على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، للتأكد من التزام جميع الأسواق والمسالخ في المنطقة بالاشتراطات الصحية والفنية، وتقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم.

وشملت الجولات الميدانية 320 جولة على 18 سوقًا من أسواق النفع العام، و253 جولة على 32 مسلخًا ونقطة ذبح، أسفرت عن تحرير 11 مخالفة.

وأكَّد مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني، أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمنطقة، ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية، وخضوع أسواق النفع العام والمسالخ للرقابة، والإشراف والمتابعة من قبل المختصين بفرع الوزارة بالمنطقة، وكذلك تنظيم أسواق المواشي والمسالخ لتسهيل خدمة المستفيدين.

