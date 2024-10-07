السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.266 سلة غذائية في مديرية خنفر بمحافظة أبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.266 سلة غذائية في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 1.266 أسرة بواقع 8.862 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأشد احتياجًا في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في جميع محافظات اليمن.

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