اخبار السعوديه

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.266 سلة غذائية في مديرية خنفر بمحافظة أبين

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.266 سلة غذائية في مديرية خنفر بمحافظة أبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.266 سلة غذائية في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 1.266 أسرة بواقع 8.862 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأشد احتياجًا في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في جميع محافظات اليمن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا