شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 مناطق.. إحباط تهريب 519 كيلوجرامًا من المخدرات وضبط 9 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (127) كيلوجرامًا من نبات القات.

كما أحبطت الدوريات في قطاع الدائر تهريب (152) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. دوريات حرس الحدود وفي منطقة عسير، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي نفس السياق، ألقت مكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. مكافحة المخدرات من ناحية أخرى، قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.