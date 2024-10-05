السعودية | الإدارة العامة للخدمات الطبية تشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 بمَلْهَم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 – 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من (400) عارض من (45) دولة.

وتأتي مشاركة الخدمات الطبية في المعرض السعودي الدولي بعروض مرئية لأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعرض حي للإسعافات الأولية، وتعزيز الصحة والتعريف بالخدمات، وعيادة طبية ميدانية للرعاية الطبية اللازمة، وتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية، وفرق إسعافية للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، يُعدّ وجهة مثالية لمحبي الصقور والصقارة، ويقدم على مساحة (160) ألف متر مربع، من خلال تجارب متنوعة للرماية الحقيقية والافتراضية، ومنصة لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها، وعرض لأحدث الإصدارات الخاصة والنادرة في عالم الصقور، ويسلط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة الـ (4) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.

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