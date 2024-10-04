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حتى الثلاثاء المقبل.. أمطار متباينة الشدة على 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل على أجزاء من المناطق.

وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 5 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: الشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

أماكن الأمطار

الشرقية: الأحساء والعديد.

مكة المكرمة: الطائف والعرضيات وميسان وأضم والعاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة والخرمة والموية وتربة ورنية.

الباحة: بلجرشي والمندق وقلوة والباحة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وفرعة غامد الزناد.

عسير: أبها وخميس مشيط والنماص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وبلقرن وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة والبلاك وبيشة وتثليث وطريب والأمواه.

جازان: الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفا والعارضة والحرث وصامطة والطوال والخوبة والدرب وجيزان وبيش وصبيا وأبو عريش وأحد المسارحة.

الظواهر المصاحبة

وتبلغ كمية الأمطار في المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة، من 1 – 4 ملم/ساعة، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة بينما تصل كمية الهطول في مناطق الأمطار المتوسطة من 5 – 9 ملم/ساعة، ويصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 60 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.
أما مناطق الأمطار الغزيرة، فتبلغ كمية الهطول فيها 10 – 50 ملم/ساعة وأكثر، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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