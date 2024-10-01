شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اسرار بشرة الكوريات.. أقوى كولاجين طبيعي لتبيض وشد البشرة وتفتيح 3 درجات في أسبوع واحد فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة عمل كولاجين لبان الذكر والفازلين، تهتم الكثير من السيدات بالعناية بالبشرة، وتبحث عن كل ما يفيد البشرة ويحافظ على نضارتها ويفتحها، ويكون من مكونات طبيعية للحفاظ على البشرة، حيث أن الكثير من منتجات العناية بالبشرة الموجودة في الأسواق تحتوي على مركبات كيميائية تضر بالبشرة على المدى البعيد، لذلك نجد أن الطبيعة قد وفرت لنا من المواد الطبيعية ما يعالج ويحافظ على البشرة ويحميها من التجاعيد مثل اللبان الذكر وعلاجه للكثير من مشكلات البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية صنع كريم يحتوي على الكولاجين لحماية البشرة.

كولاجين لبان الذكر والفازلين يعتبر لبان الذكر عنصر غني بالكولاجين، الذي يحافظ على البشرة ويعيد إليها نضارتها، وكذلك الفازلين فهو غني بالمرطبات المفيدة للبشرة، ويمكن عمل كريم لتبيض وشد تجاعيد البشرة من لبان الذكر والفازلين بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن عمل هذا الكريم بإحضار المكونات التالية: ملعقة متوسطة من لبان الذكر.

½ ملعقة من الليمون. ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ماء ورد. طريقة كريم لبان الذكر والفازلين يمكن عمل كريم لبان الذكر والفازلين بطريقة سهلة جدا في المنزل، وهي عن طريق الخطوات التالية:

في إناء صغير نضع كوب من الماء المغلي ونضيف إليه لبان الذكر ونتركه لمدة يوم حتى يذوب تماماً. بعد ذلك في خلاط كهربائي نضع جميع المكونات السابقة وهي الفازلين وكوب من الماء لبان الذكر والنشا وزيت جوز الهند والليمون وماء الورد. ونخلط كل هذه المكونات جيدا. وبعد ذلك نحضر علبة نظيفة ونصب فيها الكريم ونتركها في الثلاجة حتى تبرد وتتجمد.

نأخذ كمية من الكريم ونستخدمها بشكل يومي. فوائد لبان الذكر ومن المعروف أن للبان الذكر فوائد كثيرة على البشرة سوف نعرض لكم اليوم جزء من هذه الفوائد وهي: يعمل على تجديد خلايا الجلد الميتة، الأمر الذي يساعد على إزالة التجاعيد و تفتيح البشرة.

كذلك فهو فعال في إزالة الندبات من العملية الجراحية. يعمل على تقليل التورم الناتج عن لدغات الحشرات..