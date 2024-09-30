شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحُرّث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.