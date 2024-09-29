شكرا لقرائتكم خبر عن رصد تربع القمر المتناقص في سماء عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رُصد، اليوم الأحد، تربع القمر المتناقص ظاهريًا فوق كوكبة الأسد في سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح عضو جمعية أمان البيئية ،المختص بالتصوير الفلكي عدنان خليفة، أن القمر المتناقص شوهد بوضوح فوق كوكبة الأسد، التي تعد من أبرز الكوكبات السماوية المعروفة، ويتميز نجم قلب الأسد، الذي يُعد الأشد لمعانًا في الكوكبة، بأنه يحتل المرتبة الحادية والعشرين بين أكثر النجوم لمعانًا في السماء، في حين يُعد نجم جبهة الأسد نجمًا ثنائيًا.

وتُعد هذه الظاهرة الفلكية واحدة من المشاهد التي تستقطب اهتمام عشاق الفلك وهواة الرصد السماوي في المنطقة.