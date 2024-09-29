شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق وضباب صباحا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

وأفاد المركز في بيان، بأن السماء تكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر تكون الرياح على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. الخليج العربي تكون الرياح في الخليج العربي، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

بينما يكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.