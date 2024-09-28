شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة حريصة على عدم انتشار الأسلحة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن المملكة تؤكد ضرورة الاستقرار في لبنان، لافتًا إلى أن المملكة تنأى بنفسها عن الاستقطاب السياسي.

وأضاف سموه في كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تدين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. الكارثة الإنسانية في غزة وبين أن المملكة حريصة على عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح سموه أن الجهود الدولية تتراخى في تطبيق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم.