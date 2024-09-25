شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث المستجدات الدولية مع وزير خارجية سورينام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، وزير خارجية جمهورية سورينام البرت رامدن، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

