شكرا لقرائتكم خبر عن 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الخدمات التوثيقية، التي جرت عبر كتابة العدل الافتراضية، خلال اليوم الوطني السعودي ال94، أكثر من 2200 خدمة.

وأوضحت وزارة العدل، أن العمليات شملت إصدار الوكالات والإقرارات، وتوثيق الحالات الاجتماعية، وعقود الأنكحة، وغيرها من العمليات. حوكمة الإجراءات

تهدف كتابة العدل الافتراضية، إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.

وتستهدف كتابة العدل الافتراضية الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، في إجراءات رقمية بالكامل.