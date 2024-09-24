شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع رئيس المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس د. محمد معز رئيس جمهورية المالديف، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى فخامته، ولحكومة وشعب المالديف الصديق، وتمنياتهما بدوام التوفيق والنجاح.

وحمّل رئيس المالديف وزير الخارجية تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

تعزيز العلاقات الثنائية

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيد الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.