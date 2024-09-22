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"الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح شديدة على جازان وتبوك

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واس- جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الموج.
وتشمل حالة الطقس تلك مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد. وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح على تبوك

كما نبَّه المركز بمنطقة تبوك، اليوم، من هبوب رياح شديدة، على الوجه، وأملج، والبدع، وحقل، وضباء، ونيوم، وشرما.
وتشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.‏
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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