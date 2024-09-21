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شكرا لقرائتكم خبر عن "نحلم ونحقق".. شاهد أكبر فسيفساء بجدة مكونة من 125 ألف وردة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ برنامج التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة، اليوم، أكبر فسيفساء مصنوعة من 125.000 وردة طبيعية، حاملة شعار اليوم الوطني الـ 94 "نحلم ونحقق".
جاء هذا بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، ولولو السعودية، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، وذلك بواجهة روشن البحرية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي ينفذها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص.
هذا إلى جانب ترسيخ مفهوم التكامل البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
جاء هذا بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، ولولو السعودية، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، وذلك بواجهة روشن البحرية.
94 مترًا مربعًاوتتربع الفسيفساء على مساحة 94 مترًا مربعًا تشتمل على 5600 من الأصائص لتشكل لوحة جمالية تتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني، حيث حصلت على شهادة جينيس للأرقام القياسية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي ينفذها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص.
احتفالات اليوم الوطني السعودي 94وذلك في إطار سعيه إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات المبادرات والبرامج التطوعية بالمحافظة.
هذا إلى جانب ترسيخ مفهوم التكامل البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.