شكرا لقرائتكم خبر عن "نحلم ونحقق".. شاهد أكبر فسيفساء بجدة مكونة من 125 ألف وردة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل



جاء هذا بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، ولولو 94 مترًا مربعًا وتتربع الفسيفساء على مساحة 94 مترًا مربعًا تشتمل على 5600 من الأصائص لتشكل لوحة جمالية تتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني، حيث حصلت على شهادة جينيس للأرقام القياسية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي ينفذها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 94 وذلك في إطار سعيه إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات المبادرات والبرامج التطوعية بالمحافظة.

هذا إلى جانب ترسيخ مفهوم التكامل البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. الدمام - شريف احمد - نفذ برنامج التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة، اليوم، أكبر فسيفساء مصنوعة من 125.000 وردة طبيعية، حاملة شعار اليوم الوطني الـ 94 "نحلم ونحقق".جاء هذا بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، ولولو السعودية ، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، وذلك بواجهة روشن البحرية.وتتربع الفسيفساء على مساحة 94 مترًا مربعًا تشتمل على 5600 من الأصائص لتشكل لوحة جمالية تتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني، حيث حصلت على شهادة جينيس للأرقام القياسية.وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي ينفذها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص.وذلك في إطار سعيه إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات المبادرات والبرامج التطوعية بالمحافظة.هذا إلى جانب ترسيخ مفهوم التكامل البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.