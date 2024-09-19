شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على جازان حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان.

وأشار إلى أنه يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. حالة الطقس في جازان وتشمل مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث.

كما تتضمن الداير، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.