شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليومالثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه إنعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة، والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجزيرة فرسان. وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.