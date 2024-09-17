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رئيس الوزراء المصري يغادر الرياض

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادر الرياض اليوم، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له.
وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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