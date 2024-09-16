شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم مع "الطاقة الذرية" لتطوير دور المرأة السعودية بعدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مذكرة تفاهم بين وكالة الطاقة الذرية الدولية، ممثلة بالمدير العام رافائيل ماريانو غروسي، وجمعية المرأة والطاقة السعودية ممثلة برئيسة مجلس الإدارة الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان.

جاء هذا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة. تطوير دور المرأة في عدة مجالات وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في بناء القدرات، مع التركيز على تطوير دور المرأة في عدة مجالات.

وتشمل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم الابتكار في العلوم النووية لتحقيق مستقبل مستدام.