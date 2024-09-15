شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الابتكار.. المنتدى السعودي للإعلام يشارك في معرض IBC والان نبدء بالتفاصيل

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الإنتاج والبث الإعلامي

الدمام - شريف احمد - شارك المنتدى السعودي للإعلام في معرض International Broadcasting Convention IBC للإنتاج الإعلامي والبث الرقمي، الذي يُقام في مدينة أمستردام بهولندا.ويهدف المنتدى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، بجانب استكشاف أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجالات البث الرقمي والإنتاج الإعلامي.كما يهدف لتعزيز مهارات الكفاءات الوطنية وتطويرها لمواكبة التطورات الحديثة في قطاع الإعلام، ورفع مستوى الإنتاج الإعلامي السعودي بما يتماشى مع المعايير الدولية وتحقيق التعاون بين أبرز الأسواق الإعلامية العالمية.وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المنتدى لتعزيز مكانة الإعلام السعودي وتبني أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والبث الإعلامي، وتعد هذه الخطوة استكمالاً لشراكة سابقة للمنتدى السعودي للإعلام مع معرض IBC، إذ جرى تعزيز التعاون بين الجهتين لتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الإعلام وتطوير الإنتاج الإعلامي مما يمكن الإعلام السعودي من مواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام تتماشى مع موجة التغيير في المملكة، وخلق بيئة إعلامية تتسم بالاحترافية والابتكار.يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام أحد أهم الأحداث الإعلامية في الشرق الأوسط، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون سنوياً ويقصده آلاف المختصين في الصناعة الإعلامية، بجانب معرضه المصاحب، "معرض مستقبل الإعلام FOMX " الذي شهد إقبالاً كبيراً من العارضين المسجلين في نسخته القادمة بما يقارب 90% من مستهدفاته.