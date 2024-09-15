شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء المصري يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح الحصيني، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.