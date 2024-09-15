شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار على المدينة المنورة.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن أمطارًا خفيفة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على المدينة المنورة والعيص والفقرة.
وتتضمن نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على المدينة المنورة والعيص والفقرة.
طقس المدينة المنورةوبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا و تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
طقس السعوديةولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.
وتتضمن نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.