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تنبيه من أمطار على المدينة المنورة.. حتى هذا التوقيت

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن أمطارًا خفيفة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على المدينة المنورة والعيص والفقرة.

طقس المدينة المنورة

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا و تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

طقس

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.
وتتضمن نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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