شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا في الملاكمة والفنون القتالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تصدّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمة ESPN كأكثر الشخصيات تأثيراً في فنون القتال المختلطة، والمصارعة الاحترافية.
وجرى إعداد هذه التصنيفات بمشاركة أكثر من 30 شخصية بارزة في هذا المجال، شملت لاعبين، ومروجين، ومسؤولين تنفيذيين، ومدراء، وإعلاميين، كما استند التقييم إلى عدة عوامل رئيسية، منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرارات، والوصول إلى التمويل اللازم لدعم الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق، إلى جانب القدرة على تغيير المشهد الرياضي بمجرد الحضور. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويبرز تأثير آل الشيخ أيضاً في رعايته الكبيرة لحدث UFC الذي سيُقام في "ذا سفير" لاس فيغاس يوم غدٍ (السبت)، إلى جانب تنظيمه لأول حدث لـ UFC في السعودية خلال الصيف الماضي، مع خطط لإقامة حدث آخر العام المقبل.
كما لعب آل الشيخ دوراً محورياً في جذب WWE لاستضافة عدة فعاليات كبرى في السعودية بشكل سنوي، وذلك ضمن اتفاقية تمتد لعشر سنوات، تم توقيعها في عام 2018.
وجرى إعداد هذه التصنيفات بمشاركة أكثر من 30 شخصية بارزة في هذا المجال، شملت لاعبين، ومروجين، ومسؤولين تنفيذيين، ومدراء، وإعلاميين، كما استند التقييم إلى عدة عوامل رئيسية، منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرارات، والوصول إلى التمويل اللازم لدعم الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق، إلى جانب القدرة على تغيير المشهد الرياضي بمجرد الحضور. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#عاجل | سيعاد طرح التذاكر للبيع غدًا في تمام الساعة 12 ظهرًا.. #تركي_آل_الشيخ يعلن زيادة تذاكر نزال "Riyadh Season Card Wembley Edition" إلى 96 ألفا— صحيفة اليوم (@alyaum) August 29, 2024
للتفاصيل | https://t.co/M9vYdhb8Gv#موسم_الرياض | #اليوم#RiyadhSeasonCard | #RiyadhSeason | #BigTime @Turki_alalshikh pic.twitter.com/jKw6qr1m2F
عالم الملاكمةومنذ بروزه على الساحة الرياضية العالمية في عام 2023، نجح آل الشيخ في حشد تأثير كبير في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة والمصارعة الاحترافية. حيث تميز تأثيره بشكل خاص في عالم الملاكمة، من خلال تمكنه من إعادة تنشيط فئة الوزن الثقيل من خلال توفير الدعم المالي والترويج اللازمين لتنظيم أبرز الأحداث في هذه الفئة المرموقة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويبرز تأثير آل الشيخ أيضاً في رعايته الكبيرة لحدث UFC الذي سيُقام في "ذا سفير" لاس فيغاس يوم غدٍ (السبت)، إلى جانب تنظيمه لأول حدث لـ UFC في السعودية خلال الصيف الماضي، مع خطط لإقامة حدث آخر العام المقبل.
كما لعب آل الشيخ دوراً محورياً في جذب WWE لاستضافة عدة فعاليات كبرى في السعودية بشكل سنوي، وذلك ضمن اتفاقية تمتد لعشر سنوات، تم توقيعها في عام 2018.