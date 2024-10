شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا في الملاكمة والفنون القتالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ()، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمةكأكثر الشخصيات تأثيراً في فنون القتال المختلطة، والمصارعة الاحترافية.وجرى إعداد هذه التصنيفات بمشاركة أكثر من 30 شخصية بارزة في هذا المجال، شملت لاعبين، ومروجين، ومسؤولين تنفيذيين، ومدراء، وإعلاميين، كما استند التقييم إلى عدة عوامل رئيسية، منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرارات، والوصول إلى التمويل اللازم لدعم الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق، إلى جانب القدرة على تغيير المشهد الرياضي بمجرد الحضور. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ومنذ بروزه على الساحة الرياضية العالمية في عام 2023، نجح آل الشيخ في حشد تأثير كبير في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة والمصارعة الاحترافية. حيث تميز تأثيره بشكل خاص في عالم الملاكمة، من خلال تمكنه من إعادة تنشيط فئة الوزن الثقيل من خلال توفير الدعم المالي والترويج اللازمين لتنظيم أبرز الأحداث في هذه الفئة المرموقة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.ويبرز تأثير آل الشيخ أيضاً في رعايته الكبيرة لحدثالذي سيُقام في "ذا سفير" لاس فيغاس يوم غدٍ (السبت)، إلى جانب تنظيمه لأول حدث لـفي السعودية خلال الصيف الماضي، مع خطط لإقامة حدث آخر العام المقبل.كما لعب آل الشيخ دوراً محورياً في جذبلاستضافة عدة فعاليات كبرى في السعودية بشكل سنوي، وذلك ضمن اتفاقية تمتد لعشر سنوات، تم توقيعها في عام 2018.