شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تدعو للحفاظ على قدسية ونظافة المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت وزارة الحج والعمرة دعوتها لضيوف الرحمن إلى ضرورة المحافظة على نظافة المسجد الحرام، مؤكدة أن الاهتمام بالنظافة يعكس استشعار الزوار لحرمة وقدسية المكان.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن نظافة المسجد الحرام مسؤولية مشتركة بين الجميع، وهي جزء من الطاعة التي يؤديها المسلم أثناء أداء مناسكه، استجابةً لتوجيهات الشريعة الإسلامية التي تحث على الطهارة والنظافة في الأماكن المقدسة.



حفاظ على قدسية المسجد

وحثت الوزارة زوار بيت الله الحرام على اتباع التعليمات وتجنب بعض السلوكيات التي قد تؤثر على نظافة المكان، مثل سكب الماء على الأرضيات، ورمي الأكياس والمناديل في غير الأماكن المخصصة لها، ووضع الأحذية في غير المواقع المخصصة لها.



كما شددت على أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الحفاظ على قدسية المسجد وسلامة مرتاديه، ويساعد في توفير بيئة طاهرة ومريحة للحجاج والمعتمرين، بما يعزز تجربة الزوار الروحية.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان راحة وأمان الحجاج والمعتمرين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.