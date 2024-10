شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصات الصحية" تنال الجائزة الشرفية بمؤتمر المستشفيات العالمي بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

تحول القطاع الصحي

الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، مشاركتها في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 47، التابع للاتحاد العالمي للمستشفيات (IHF)، المقام بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، حيث نالت الجائزة الشرفية للأوراق العلمية عن ورقتها العملية التي تناولت تجربة الأكاديمية الصحية.وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية في الهيئة أحمد الشمراني، أن الورقة التي تمت المشاركة بها، استعرضت جهود الأكاديمية ودورها في تخفيف العبء عن الكادر التمريضي، وتأهيل أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الجائزة الشرفية هي تتويج لجهود العاملين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتكامل بين منظومة التدريب الصحي في المملكة. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في الورش والجلسات المصاحبة، دورها في دعم تنمية القطاع الصحي، وإبراز أهم المنجزات التي أسهمت في تطوير الأداء المهني الصحي بالمملكة، ومدى فاعلية جودة الممارسة المهنية المواكبة للمستهدفات الوطنية لبرنامج تحول القطاع الصحي، إضافة إلى تجربتها في ضبط مأمونية الممارسة المهنية، والنجاحات المحققة في برامج الدراسات العليا "شهادة البورد السعودي" منذ تأسيسها.