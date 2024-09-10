شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: استمرار الحرب في غزة دليل فشل منظومة الأمن الدولي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، إن تأخر الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدولية .

وأوضح بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي : ” الحقيقة نفعل كل ما نستطيع لتوحيد الجهود لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتعامل بجدية حقيقية مع هذه الكارثة الإنسانية ، لكن هناك تعنت من الطرف الإسرائيلي ورفض الوصول لقرار وقف إطلاق النار ” .

وأضاف : يجب أن يكون هناك المزيد من الأصوات العربية والعالمية لمحاولة الضغط على إسرائيل وجعلها تلتزم بالقانون الدولي، نحن لا نطلب المستحيل ولكن نطالب بتطبيق القانون .

وتساءل في نهاية حديثه : “يبقى السؤال على المجتمع الدولي هل القانون الدولي هذا له معنى أم تطبيقه بإنتقائية حسب المصالح؟ والجواب على هذا السؤال ربما واضح ولكن له معاني وتبعيات على المدى البعيد” .