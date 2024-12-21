شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بلجيكي في المملكة يوثق ردة فعله عند مشاهدة والدته تقرأ القرآن لأول مرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لحظة مؤثرة، نشر يدريك الدهمون، المقيم البلجيكي في المملكة ، مقطع فيديو يوثق ردة فعله عندما شاهد والدته تقرأ القرآن لأول مرة.

الدهمون، الذي نشأ في بيئة غير مسلمة، كان يشعر بمزيج من الدهشة والعاطفة الشديدة وهو يشاهد والدته تتلو آيات القرآن.

وفي الفيديو، يظهر يدريك وهو يعبّر عن مشاعره الجياشة بينما تشاهد والدته لأول مرة كتاب الله وتقرأ من القرآن بتمعن.

لاقت اللحظة تفاعلاً واسعاً من متابعيه، الذين أبدوا إعجابهم باللحظة الإنسانية العميقة التي شاركها.