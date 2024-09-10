شكرا لقرائتكم خبر عن لصون الطبيعة.. المملكة تطلق خطة منظومة المناطق المحمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خطة منظومة المناطق المحمية للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع انعقاد المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا IUCN .
وتشكل الخطة خارطة طريق لإنشاء وإدارة المناطق المحمية في المملكة وتحقيق الهدف 30×30 الذي اُعلن عنه في عام 2021 لحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030"، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في مبادرة السعودية الخضراء.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: "إن الخطة تحتوي نظام فعال لإنشاء دارة المناطق المحمية ترتكز على رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ووفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN.
وبين أن المركز يعمل على مواءمة عمل المنظومة الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المملكة مع المستهدفات العالمية من خلال تطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وتضم المملكة حالياً 36 منطقة محمية تشغل 18.1% من مساحة المملكة البرية و6.49% من المساحة البحرية.
وتشكل الخطة خارطة طريق لإنشاء وإدارة المناطق المحمية في المملكة وتحقيق الهدف 30×30 الذي اُعلن عنه في عام 2021 لحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030"، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في مبادرة السعودية الخضراء.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: "إن الخطة تحتوي نظام فعال لإنشاء دارة المناطق المحمية ترتكز على رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ووفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN.
حماية التنوع الأحيائيوأوضح قربان أن تنفيذ الخطة يتطلب تعزيز التعاون المحلي والدولي بين الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية، من خلال وجود آليات حوكمة واضحة تضمن إدارة مستدامة متوافقة مع المعايير العالمية لحماية التنوع الأحيائي، والالتزام بالممارسات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وبين أن المركز يعمل على مواءمة عمل المنظومة الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المملكة مع المستهدفات العالمية من خلال تطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
تنمية الحياة الفطريةوتؤكد خطة المنظومة على التزام المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإنشاء شبكة وطنية من المناطق المحمية للمحافظة على التنوع الأحيائي، من خلال إطار توجيهي لإنشاء مناطق محمية كاملة التمثيل من حيث أنواع النظم البيئية، وتمكين المركز من التفاعل بشكل أفضل وأكثر فعالية مع المؤسسات والشركاء.
وتضم المملكة حالياً 36 منطقة محمية تشغل 18.1% من مساحة المملكة البرية و6.49% من المساحة البحرية.