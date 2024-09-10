شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة ونشاط للرياح على حائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الثلاثاء، من أمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.
وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.
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