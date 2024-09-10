شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فهد بجدة ينظم "الملتقى السنوي للابتكار والإبداع للخدمات الصحية" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.